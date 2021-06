Imperia, ecco le nuove onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana”

Imperia. Il prefetto Alberto Intini, in occasione del 75° Anniversario della nascita della Repubblica, ha proceduto alla consegna delle

onorificenze dell’ordine di Cavaliere al “Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.R. 27 dicembre 2020, ai seguenti cittadini: Luigi Alessandri, Titolare Azienda Agricola del Comune di Ranzo; Claudio Battaglia, Medico Chirurgo del Comune di Sanremo; Bruno Battistin, Libero professionista del Comune di Imperia; Gerardo Corvatta, Viceprefetto con l’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto di Imperia; Domenico De Veronico, deceduto, pensionato del Comune di Sanremo; Carlo Farnè, deceduto, impiegato ENEL, del Comune di Cervo; Vittorio Giordano, Lgt dell’Arma dei Carabinieri a riposo, del Comune di Imperia; Gianluca Ozenda, Presidente del Consiglio comunale del Comune di Molini di Triora; Marco Parascandolo, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia; Pietro Peroni, Isp. Sup. della Pubblica Sicurezza in quiescenza del Comune di Imperia; Antonio Giovanni Piras, Lgt dell’Arma dei Carabinieri in

congedo del Comune di Sanremo, Carlo Di Somma, generale presso lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano,

Quest’anno, la consegna degli attestati onorifici sopraelencati, è avvenuta in Prefettura, in diverse giornate sino alla mattinata odierna – in forma

ristretta – in adesione alle indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione

all’attuale emergenza per la diffusione dell’epidemia da Covid 19 che ha colpito il nostro Paese.