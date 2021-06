Imperia e Pieve di Teco, comunità in lutto per la morte di Fabio Rovere

Imperia. C’è una processione di gente, amici e conoscenti a passo Rocche nei pressi del bivio per Borgo d’Oneglia che sembra non finire mai. Le comunità di Imperia e della valle Impero si sono unite per portare un abbraccio a mamma Giuseppina e papà Ferruccio, i genitori di Fabio Rovere, l’uomo morto sotto il suo trattore mentre lavorava la terra a Nirasca, una frazione di Pieve di Teco.

La mamma Giuseppina ha gestito per tantissimi anni la Trattoria “La Lena“, proprio di fronte all’abitazione.

«Un uomo buono, un gran lavoratore, non ci posso credere che sia morto così. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia», così lo ricorda il sindaco di Pieve Alessandro Alessandri.

Fabio Rovere, cacciatore, era stato anche anche caposquadra proprio a Nirasca, da qualche anno si era trasferito con la compagna Rosalba a San Bernardo di Conio dove allevava il bestiame.

«Aveva tuttora in gestione il campo di addestramento cani “Le Valazze” di Rezzo, quando ho saputo sono rimasto sconcertato. Una brava persona», dice il sindaco di Rezzo Renato Adorno.