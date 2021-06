Imperia. Il 15 aprile scorso si è conclusa l’acquisizione delle opere per partecipare al secondo concorso “Lucetto e Pietro Ramella”, indetto per ricordare due dei personaggi più cari a tutta la città di Imperia; iniziativa che ha riscosso un notevole successo di risposta a livello nazionale e internazionale. Sono infatti pervenuti oltre 600 componimenti, realizzati da autori di tutte le età, tra cui alcuni anche molto giovani, che hanno inviato elaborati per ogni sezione del concorso. Tutto il materiale ricevuto è stato esaminato dai membri della giuria, che nei giorni scorsi ha decretato i vincitori e ieri, 25 giugno, presso la Biblioteca “Leonardo Lagorio” di Imperia sono stati consegnati personalmente i premi ai presenti e virtualmente tramite video conferenza agli autori che si siano trovati nell’impossibilità di raggiungere la città.

La premiazione si è tenuta in presenza delle autorità che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento: il vice sindaco Giuseppe Fossati, l’assessore Marcella Roggero, l’ideatrice Michela Ramella, nipote di Lucetto e Pietro Ramella e il Comitato San Giovanni. Presente parte della giuria, composta dal presidente Giangiacomo Amoretti, docente universitario, scrittore e poeta; da Stefano Delfino, giornalista, scrittore, direttore artistico del Festival teatrale di Borgio Verezzi; dal commendator Sergio Lanteri, presidente onorario del Comitato San Giovanni; da Paolo Auricchia, dirigente scolastico e insegnante di diritto; da Giovanni Battista Siffredi, dirigente scolastico e insegnante di Lettere; da Lidia Rianna, pittrice, insegnante di Disegno e Storia dell’arte, e da Michela Ramella, insegnante di Lettere, ideatrice e segretaria del premio.

Questi i nominativi dei vincitori, suddivisi per sezione:

2° edizione del Concorso di scrittura, poesia e opere grafiche “Lucetto e Pietro Ramella”

classifiche finali

Sez. A

Categoria adulti:

1) “Oneglia”, Selene, Garresio, Casale Monferrato (AL)

2) “Tra passato e presente”, Luigi Garibaldi, Imperia

3) “Villa Grock”, Caterina Marengo, Imperia

Categoria scuole:

1) “La banchina”, classe V B scuola primaria R. Vercesi, Caramagna, Imperia

2) “Pensieri a colori” (tratto da L’uomo dai capelli rossi di L. Ramella), Irene Del Lucchese, Montalto – Carpasio, V° F Liceo Artistico Statale, Imperia

3) “Mi manca di camminare sulle tue rive”, Delia La Cognata, Sanremo, V° F Liceo Artistico Statale, Imperia

Segnalazioni

“U portu d’ Ineja”, Valentina Fusco, Imperia

“Piazza Dante”, Alvarez Huaman Andre Neymar, Imperia

“Attrazione”, Francesco Sasso, Imperia

“Mare notturno”, Yassine Fatnassi, Imperia

Menzione speciale della giuria per la qualità e l’originalità delle opere inviate a:

Liceo artistico Statale Imperia

Scuola primaria “A. Magliano”, classe V°

Scuola primaria “Novaro” di Imperia

Premio Ramella

Scuola primaria “A. Magliano”, Imperia

Sez. B, nessun premiato

Sez. C

1) “Il pescatore”, Selene Piana, Pontedassio, Imperia

2) “Gli occhiali e la mascherina”, Giuseppe Battista, Napoli

3) “In riviera”, Renata Pieroni, Firenze

3) “Novella 60”, Gianpietro Filoni, Bergamo

Sez. D

1) “Una fine”, Giulia Soldani, Portoferraio, Livorno

2) “Nebbia”, Martina Gilli, Imperia

3) “La notte”, Lorenzo Novella, Imperia parimerito “Luna”, Giorgia Codebò, Imperia

Sez. E

1) “Acquerello”, Davide Orlandi, Robbio (Pv)

2) “Ritorno alla vita”, Pietro Cattaneo, Como

3) “Come una conchiglia”, Giulia Maglie, Faggiano (Ta) parimerito “La tua voce nel silenzio”, Mario De Ruberto, Eboli (Sa)

Menzione della giuria:

“Angoscia”, Emanuele Pisanello, Gallarate (Va)

Opere segnalate:

“Amore”, Lisa Cavola, Chiaravalle, (An)

“Onde d’autunno”, Angelo Bergero, Savona

“Mani di madre”, Bruno Coveli, Villa Lagarina, Trento.