Imperia, Cleopatra cerca casa: qualcuno vuole adottarla?

Imperia. La gattina nella foto cerca una casa. Si chiama Cleopatra, regale come una regina ed ha circa un anno e mezzo.

E’ stata abbandonata come le sue sorelle in un parcheggio. E’ stata sterilizzata, testata fiv e felv negativo e spulciata. E’ una gattina domestica dolce e amorevole. Al momento si trova in provincia di Imperia e cerca una famiglia, perché merita tanto amore dopo essere stata abbandonata.

Chi fosse interessato a conoscerla o ad adottarla può contattare Emanuela al 3393670333.