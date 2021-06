Imperia. «Il 100 per cento di quello che avevamo indicato in campagna come opere pubbliche è in fase di realizzazione», lo dice il sindaco Claudio Scajola a 3 anni dal suo insediamento sulla poltrona di primo cittadino. «Stiamo facendo quello che possiamo, non ci può essere nessuna chiacchiera sull’operato della nostra amministrazione».

Il sindaco annuncia, poi, l’approvazione in giunta delle varianti della Ciclabile che comprende, tra le altre, anche l’inserimento del nuovo tubo del Roja nel tratto sotto al Comune l’allungamento fino al Galeazzone, i prolungamenti sui percorsi cittadini, l’affaccio sulla torre di Prarola, l’illuminazione sulla vegetazione, l’ascensore all’altezza del Palazzo comunale.

«La Ciclabile ha avuto un percorso molto complicato, è un’opera che ha tante difficoltà e la procedura di gara con le migliorie necessitava poi della preparazione di un progetto esecutivo, che su un’opera così importante che interferisce su tante zone della città è molto complicato. Allunghiamo la Ciclabile dalla stazione di Oneglia fino al Galeazzone, la rendiamo usufruibile anche da un trasporto pubblico con piccole navette elettriche per muoverci meglio in città, la abbelliamo con tante caratteristiche significative: sarà illuminata e videosorvegliata. Tutto il percorso è arrivato alla fine un paio di giorni fa quando la giunta ha approvato il progetto definitivo, quindi siamo pronti alla consegna completa dell’opera. Entro la fine di dicembre si potrà aprire la parte da San Lorenzo al Prino», ha sottolineato Claudio Scajola.

L’ex ministro che conferma la sua squadra di assessori, ripercorre 36 mesi di amministrazione spaziando dai lavori pubblici alla sicurezza, dalla situazione post covid alla ripresa economica. «Vogliamo i giovani, far sì che tutte le iniziative siano sostenute abbiamo bisogno di avere i giovani nella nostra città».

L’apertura del Parco marino alle Ratteghe sotto il nuovo Tiro a volo, il Parco della Rabina completamente rinnovato, il Parco urbano, la parete fiorita del depuratore, il Parco dell’energia, il campo di atletica “Lagorio” con la nuova pista colorata di azzurro dotato di strumentazione avveniristica, sono alcune del lungo elenco di opere snocciolate da Scajola.

«C’è ancora tanto da fare – dichiara Claudio Scajola –ma l’impegno è stato massimo. La fatica è continua ed è ottima la squadra di giunta e consiglio comunale, non ci si perde in chiacchiere, si lavora e si propone. Siamo aperti a tutti coloro che propongono la crescita della città, ma chiusi a tutti coloro che la vogliono buttare giù e che vivono sulla negatività. Noi vogliamo lavorare in maniera positiva. Raggiunti risultati importanti, tanti cantieri aperti. La città è più pulita, ordinata, più sicura e più bella, ma ancora molto resta da fare. Il segnale della positività c’è stato, perché tutti gli indicatori ci dicono che questa città è in crescita, sia sull‘occupazione, sia sul mercato immobiliare, sia nella fiducia della gente e ce ne accorgiamo anche dai tanti investitori, che hanno chiesto di interessarsi al nostro territorio. Riguardo alla stagione urbanistica abbiamo fatto la gara per il nuovo Piano urbanistico, c’è stato un vincitore che è un professionista di grande rilievo, ci sono diversi progetti che sono stati presentati al settore che sono in fase di valutazione. La città si muove in ogni angolo, da nord a sud, da est ad ovest».

La conferenza stampa integrale