Imperia, campetto di via Gibelli preso d’assalto nel fine settimana

Imperia. Il Comune ha appena approvato la bozza di convenzione con la quale acquisirà la concessione d’uso del campetto di via Gibelli per la durata di nove anni, fino al 1° giugno 2030, con la possibilità di rinnovo per ulteriori nove anni.

Secondo quanto riportato nella nota inviata alle redazioni dall’assessore allo Sport Simone Vassallo, il campetto sportivo nel cuore delle Ferriere sarà fruibile, in via esclusiva in orario scolastico, dall’Istituto I.P.S.I.A. e sarà messo a disposizione, nell’orario extrascolastico, di altre istituzioni scolastiche e/o associazioni che ne facciano richiesta.

Una notizia è accolta con un sospiro di sollievo a metà da parte degli abitanti del quartiere: domenica scorsa, infatti, nonostante la sostituzione della rete a spese di Unione Industriali e Provincia, alcuni giovani sono riusciti a entrare lo stesso scavalcando la nuova recinzione, come documentato dalle foto inviateci. Dice una rappresentante dei residenti: «Ben vengano le convenzioni con le associazioni, ma ci sia un regolamento con degli orari e soprattutto vengano rispettati. Non sarebbe male anche che venisse sostituito il canestro».