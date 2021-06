Imperia. Blitz dei carabinieri in consiglio comunale: chiamati dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte che a inizio seduta aveva abbandonato polemicamente l’aula a causa del mancato utilizzo delle mascherine da parte dei colleghi.

Due militari sono intervenuti a fine seduta ma il sindaco Claudio Scajola li ha mandati via con un perentorio: «Voi non potete stare qui, via fuori, io vi ordino di uscire da questa sala».

I carabinieri hanno girato i tacchi ma la questione sembra destinata a non finire qui.

In precedenza i vigili urbani in servizio si erano rifiutati di intervenire adducendo un non meglio motivato «conflitto di interessi con l’amministrazione».