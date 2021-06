Imperia, auto avvolta dalle fiamme: illesi i passeggeri

Imperia. Attimi di paura nella serata di oggi nel capoluogo: una Peugeot Station Wagon 407 ha preso fuoco mentre transitava in direzione centro città da Diano Marina, in via Serrati ai piedi di capo Berta.

Il conducente, un uomo sui 40 anni, avvertendo puzza di bruciato è riuscito ad abbandonare l’autovettura in tempo portando con sé la donna e la bambina che viaggiavano insieme a lui. L’auto, però, ha proseguito la sua corsa andando a scontrarsi con una Yaris in esposizione parcheggiata davanti alla concessionaria Fratelli Iannolo danneggiandola seriamente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Presenti anche carabinieri, polizia e i vigili urbani che hanno provveduto a rilevare il sinistro. Per precauzione è stata allertato anche un equipaggio della Croce d’Oro di Cervo.

[Per le foto si ringrazia Mauro Torti]