Imperia. Erano più di 20 gli attivisti di “@plasticfreeit” e “@imperiacosciente” che la scorsa domenica mattina hanno raccolto rifiuti nella zona della Spianata e della Rabbina.

«Circa una quarantina di sacchi – spiegano gli organizzatori – sono stati riempiti di plastica, vetro e lattine che rischiavano di finire in mare nella zona di tutto il molo di Oneglia , Spianata e Rabbina».

«Ancora una volta ad Imperia – aggiungono gli attivisti – dato che le telecamere a quanto pare non ci sono o non fanno il loro lavoro, c’è chi ha voluto contribuire per un futuro migliore».

Concludano i “plastic free”: «Se il comune non prende provvedimenti per mettere telecamere e sanzionare, e mettere più bidoni ad esempio al parco urbano e dove è necessario purtroppo ci toccherà continuare con queste opere di raccolta».