Immigrazione clandestina, controlli in A10: identificati sei stranieri

Savona. A seguito della segnalazione in ambito autostradale e zone periferiche della presenza di numerosi migranti irregolari diretti verso il confine francese, i poliziotti della Squadra Mobile hanno predisposto, nella giornata di ieri, un servizio finalizzato all’effettuazione di alcuni accertamenti.

«Dall’inizio del mese – fanno sapere dalla questura di Savona, come riportato da Ivg – si sono intensificate le segnalazioni di presenza di migranti nelle aree adiacenti la carreggiata autostradale della A10, prevalentemente nei territori dei Comuni di Andora, Ceriale e Quiliano, in prossimità degli Autogrill, nella carreggiata in direzione Francia». In particolare, con la collaborazione del personale della polizia stradale di Imperia e del Commissariato di Polizia di Stato di Alassio, sono stati identificati 6 cittadini stranieri, tra i quali un minore.

Dei sei cittadini stranieri, tutti intenzionati a raggiungere la Francia ed il nord Europa, due sono risultati in regola con la normativa sull’immigrazione. Gli altri quattro, tra i quali il minore, risultati sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati presso la Questura ai fini della loro identificazione e di verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Il minore, così come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Genova, è stato invece affidato ad una comunità. In merito a quanto emerso nel corso del servizio sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della Squadra Mobile, di concerto con la competente Autorità Giudiziaria.