Ventimiglia. Il 26 giugno si è svolta la 4° edizione della gara tecnica e kata on-line dell’ente di promozione sportiva CSEN, centro sportivo educativo nazionale. Era una gara di interesse nazionale. In questo importante evento anche il ventimigliese Cristian Di Franco, attuale vice coordinatore nazionale del settore judo, è stato convocato come giudice di gara insieme al maestro Ruggiero Parente della Lombardia e il maestro Giovanni Tomarchio della Sicilia, la terna arbitrale si è occupata di giudicare le coppie partecipanti alla gara tecnica.

Ottime prestazioni sono state giudicate dalle 70 coppie iscritte dimostrando ancora una volta che lo CSEN offre sempre grandi progetti ai suoi affiliati. Presente anche il maestro Franco Penna, coordinatore nazionale del settore judo, che insieme al suo staff e all’intaccabile Roberto Fortunati hanno gestito la logistica della competizione.

Foto 2 di 2



«Sono felice – spiega il maestro Di Franco del Tsukuri Judo Ventimiglia – perché grazie a questi eventi siamo riusciti a dimenticare un po’ questo anno e mezzo molto difficile a causa del Covid, le palestre hanno subito un vero colpo ben assestato, noi come Tsukuri Judo Ventimiglia e M.G. fight team, guidata dal maestro Mirko Grillo, abbiamo cercato di rassicurare i ragazzi con una graduale ripartenza per tornare alla normalità in tempi speriamo brevi. The forge of souls, la nostra sede non ancora a pieno sfruttata in quanto 2 mesi dopo l’inaugurazione è arrivata questa pandemia, vi aspetta da settembre con molte novità e la solita voglia di stare insieme per crescere e progredire».