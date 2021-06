Sanremo. Sabato 5 giugno, presso l’associazione Motonautica Pavia, si sono svolte le verifiche e la riunione piloti del Ride Pavia-Venezia. Alla giornata erano presenti diversi team provenienti dall’Italia e dall’estero.

Tra i personaggi salienti della giornata c’era Pietro Trivi, assessore allo sport di Pavia. Numerosissimi i partecipanti alla gara tra cui anche Kristian Ghedina, il campione di sci si schiera con Gabbiani alla partenza. Non solo team e piloti italiani ma anche esteri. Il Toscano Racing Team, impegnato attualmente nelle competizioni motoristiche su pista, era presente con la monoposto Legend Cars. La squadra corse pavese è stata scelta tra le fonti di informazione del motorsport per il Raid. In rappresentanza erano presenti il team principal Vieri Lombardi con Davide Marello insieme ai propri piloti Michele Milanesi, il sanremese Kevin Liguori, Luca Foglia, Salvatore Fichera e Stefano Piraneo accompagnati dalle grida girls Erika Stringa, Deborah Maranzano e Cecilia Autelli.

La classifica assoluta vede al primo posto Gianluca Carli, secondo classificato il pavese Paolo Romagnoli e in terza posizione Andrea Bacchi e Lorenzo Bacchi. Per quanto riguarda la Coppa Montelera Assoluta la classifica rimane invariata per le prime due posizioni, mentre troviamo Alberto Huober al terzo posto.