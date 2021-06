Il manager internazionale Simone Ricci: «Sanremo riparta all’insegna degli eventi e dello sport»

Sanremo. Il manager internazionale Simone Ricci, ospite dei nostri studi, reduce dalla direzione di una casa da gioco a La Vegas, parla delle sue esperienze e delle potenzialità della sua città, Sanremo.

«Ho trascorso gli ultimi anni della mia vita la Las Vegas negli Stati Uniti -racconta Ricci – dove sono stato il direttore marketing di un hotel casinò iconico nel mondo del gioco, ma non solo, anche dell’intrattenimento livello mondiale. È stata un’esperienza di vita molto importante che mi ha dato diverse opportunità lavorative e che mi porto dentro molto profondamente, avendomi dato anche due bambini nati in America. Tornato in Italia sto cercando di portarmi dietro tutto quello che ho imparato e di sviluppare delle nuove opportunità nell’ambito gioco del gioco e dello sport per creare qualcosa per la nostra città».

«Oggi mi occupo principalmente di consulenza nel mondo del marketing e dello sport. Già l’anno scorso ho avuto modo di collaborare con la città per un evento sportivo. Abbiamo, con la mia organizzazione, portato a Sanremo una ventina di calciatori di serie A per una manifestazione che sfrutta l’onda del padel e del tennis, un evento sportivo che ha dato visibilità alla città è che mi ha permesso di iniziare a collaborare con l’amministrazione. Su questo filone la città ha tanto da dare. Essendo rientrato da un paio d’anni noto che Sanremo sta migliorando dal punto di vista dell’intrattenimento, degli eventi, ovviamente covid a parte perché, poi, comunque, si azzerato tutto. Per la ripartenza vedo che lo sport rimane centrale. Stiamo cercando con la mia società di dare visibilità dal punto vista sportivo a Sanremo e di promuovere attraverso i nostri canali il nostro network, i personaggi che sono fondamentalmente professionisti dello sport», sottolinea Simone Ricci.

«Si chiama footgolf -conclude il giovane manager – che non è altro che l’unione del calcio e del golf di cui presidente della Lega Nazionale è Diego Fuser, ex calciatore di serie A. Fuser ci ha chiesto un supporto come organizzazione per lanciare questo nuovo sport a livello nazionale ed essendo di base a Sanremo come associazione lo abbiamo portato qui. Abbiamo chiesto al Comune e al Circolo del golf di abbinarsi a questa iniziativa, della quale, tra qualche giorno ci sarà una presentazione ufficiale in cui cui daremo tutti i dettagli. Ci saranno anche delle presenze importanti, appunto per mettere al centro dell’attenzione il lancio di questo nuovo sport, ma, ovviamente, anche Sanremo dal punto di vista turistico e sportivo. Siamo in proposito, in perfetta sintonia sia con l’amministrazione che con la Confcommercio».