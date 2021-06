Il grande calcio al cinema, all’Ariston di Sanremo le partite dell’Italia agli Europei

Sanremo. Il cinema Ariston proietterà in diretta le partite dell’Italia agli Europei di calcio per la prima volta in 4K su grande schermo .

Venerdi 11 giugno ore 21.00 – Italia – Turchia inizio collegamento ore 20.30. Mercoledi 16 giugno ore 21.00 – Italia – Svizzera inizio collegamento ore 20.30. Domenica 20 giugno ore 18.00 – Italia – Galles inizio collegamento ore 17.30

Prezzo del biglietto intero 9 euro, ridotto 7. Mini abbonamento alle 3 partite € 18,00 acquistabile solo in cassa. I biglietti singoli sono acquistabili alla cassa del Teatro Ariston da mercoledì 9 giugno oppure on line www.aristonsanremo.com