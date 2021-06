Il Giraparasio “emigra” a Sanremo, sabato un tour sulle orme di Calvino

Imperia. Il Giraparasio, storica iniziativa del Circolo Parasio di Imperia che consiste in una visita guidata della città alta di Porto Maurizio, emigra a Sanremo: l’appuntamento per chi vorrà partecipare è per domani sabato prossimo 19 giugno alle ore 16,30 in Via Carli, 1 davanti alla Biblioteca Civica.

Spiega il curatore e guida lo storico Enzo Ferrari: «Non è la prima volta che accade, in passato siamo stati a Genova, a Taggia e in alcune frazioni cittadine, Torrazza e Montegrazie. Questa volta andiamo a Sanremo, in compagnia di Italo Calvino. E’ lui, in realtà, che ci farà da guida. Non mancano, tra l’altro, i collegamenti con Oneglia e Porto Maurizio. Insieme capiremo quali».

«Perché Sanremo? Le bellezze della Riviera meritano una valorizzazione e Sanremo è uno scrigno da scoprire, ancor meglio se guidati dai ricordi e dalle parole di un suo illustre concittadino quale Italo Calvino».

La visita durerà circa un paio d’ore. Prenotazione obbligatoria. Massimo venti partecipanti con obbligo della mascherina.

Per informazioni e prenotazioni: Enzo Ferrari 331/6992009