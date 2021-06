Il dianese Leonardo Bonifazio partecipa ai campionati italiani di ciclismo su strada

Diano Marina. Leonardo Bonifazio ha partecipato ai campionati italiani di ciclismo su strada: National Championships Italy – Road Race (NC).

Il ciclista del Team Total Direct Energie il 20 giugno è tornato in sella alla sua bici per affrontare i 225.9 km della corsa ciclistica annuale che assegna il titolo di campione d’Italia nelle specialità del ciclismo su strada: una prova in linea da Bellaria Igea Marina a Imola.

E’ stata la quinta corsa della stagione a cui ha preso parte il ciclista dianese.

(Foto da Facebook di Team Total Direct Energie)