Il Coro Mongioje conferma il direttivo e dà il benvenuto al nuovo direttore

Imperia. Martedì 22 giugno, nel teatrino delle opere parrocchiali di Cristo Re, si è riunito in assemblea il Coro Mongioje . La riunione, la prima in seguito alle riaperture consentite dalla situazione pandemica, ha dato modo ai soci di accettare il proseguimento dei ruoli dell’attuale consiglio direttivo fino alla fine dell’anno corrente, per poter gestire gli ultimi mesi del 2021 e le relative regole e indicazioni legate all’emergenza sanitaria in corso.

«Abbiamo proposto ai soci di poter proseguire nei nostri compiti fino al 31 dicembre, anche se il mandato attuale del Direttivo è ufficialmente terminato a gennaio 2021 – spiega il presidente Augusto Ferrari – Non avendo avuto la possibilità di effettuare le votazioni regolari a inizio anno date le restrizioni, abbiamo chiesto all’assemblea di poter prolungare il nostro mandato per portare a termine alcuni lavori in corso. Sperando in un 2022 senza nuovi divieti, si potrà effettuare la votazione del nuovo direttivo in totale serenità a gennaio».

L’incontro è stata anche occasione per dare ufficialmente l’augurio di buon inizio di servizio al nuovo direttore Ramon Brusini, eletto a luglio 2020. «Sono onorato di essere stato chiamato come direttore per il Coro Mongioje, un nome che è ormai una istituzione e una realtà storica per la provincia di Imperia e non solo – ha dichiarato Ramon Brusini – Ringrazio per la fiducia datami dal coro e ringrazio del lavoro svolto da parte dei direttori precedenti, Elio Guglieri e Ezio Vergoli, per aver portato la compagine ai grandi livelli raggiunti in tutti questi anni. Salvo eventuali blocchi per la pandemia in corso, siamo pronti a riprendere le regolari attività del coro, con le prove del martedì e venerdì sera, in prospettiva dei concerti estivi. Non vediamo l’ora di tornare a esibirci per il nostro pubblico, e la voglia di cantare tra i coristi è fortissima».

Brusini, figlio di genitori musicisti, insegnanti di musica e direttori di coro e orchestra, effettuerà i suoi primi incarichi da direttore del Coro Mongioje per due concerti nel mese di agosto, a Triora e al Monte Calvario di Imperia.