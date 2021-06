Castellaro. Ieri pomeriggio il consigliere regionale di Cambiamo con Toti Chiara Cerri ha partecipato alla giornata Fai che si è tenuta a Castellaro.

«Ringrazio l’amministrazione di Castellaro per l’invito – commenta Chiara Cerri, che prosegue – . La valorizzazione del nostro patrimonio culturale è fondamentale per mantenere vive le tradizioni e promuovere le bellezze del nostro territorio, in particolare dell’entroterra».