Il club Italia beach volley al 18° Festival Città di Sanremo

Sanremo. Anche il Club Italia beach volley, ovvero la nazionale giovanile, parteciperà al 18 ° Festival Città di Sanremo. Lo annuncia il comitato organizzatore dell’evento di beach volley.

«Le nuove promesse di questo sport solare, sia maschile che femminile, prenderanno parte alla tappa di Sanremo – dicono gli organizzatori – Un altro importante tassello per questo ritorno a Sanremo del circuito italiano assoluto, ricordiamo che, secondo il programma, giovedì scendono in campo l’under 20 maschile e femminile, da venerdì a domenica, invece, andrà in scena la tappa dell’assoluto open sempre maschile e femminile».

L’organizzazione è curata dalla Polisportiva corpo e movimento Riviera Volley, dall’Assessorato di turismo e sport della città di Sanremo e dall’Assessorato di sport di Regione Liguria.