Imperia. Il Caramagna Calcio Imperia organizza un camp estivo a San Lorenzo al Mare.

Dopo lo stop forzato a causa del Covid la società propone un’esperienza unica che unisce livello tecnico a divertimento ed occasioni di svago e amicizia: «Un paio di anni fa vi era stata la visita degli allenatori del Caramagna al Colorno Calcio (Parma) per una prima conoscenza del metodo adottato nel settore giovanile, un vero e proprio modello di allenamento e gestione dei ragazzi che si sviluppa sotto la sapiente e preparatissima regia di Mattia Bernardi, coadiuvato da uno staff di tecnici giovani e altamente motivati. Poi la triste parentesi Covid ha purtroppo fortemente limitato ogni attività fino alla recente sinergia per lo sviluppo e la realizzazione del camp estivo che proprio in questi giorni è in svolgimento a San Lorenzo al Mare con circa 50 ragazzi delle due società e non solo. Un’esperienza unica che coniuga l’alto livello tecnico di quanto proposto con il divertimento e con occasioni di svago e amicizia di cui tutti i ragazzi ora più che mai avevano bisogno. L’auspicio è che questo appuntamento possa riproporsi negli anni e che nel tempo il progetto possa arricchirsi diventando anche un’opportunità per scoprire il nostro splendido territorio» – afferma il Caramagna Calcio Imperia.