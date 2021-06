Il bordigotto Oliviero Troia ai campionati italiani di ciclismo su strada

Bordighera. Oliviero Troia ha preso parte ai campionati italiani di ciclismo su strada: National Championships Italy – Road Race (NC).

Dopo aver partecipato al Tour de Suisse, il ciclista che corre per l’Uae Team Emirates si è cimentato nella corsa ciclistica annuale che assegna il titolo di campione d’Italia nelle specialità del ciclismo su strada.

Olly ha così affrontato la prova in linea da Bellaria Igea Marina a Imola di 225.9 km, andata in scena il 20 giugno in Romagna.

(Foto da Instagram di Oliviero Troia)