I musei archeologici ventimigliesi fanno rete per il progetto didattico “Gioco al museo”

Ventimiglia. Il museo Girolamo Rossi, la zona archeologica di Nervia e il museo preistorico dei Balzi Rossi si uniscono e fanno rete per dare vita al progetto “Gioco al museo“, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito del progetto di rete museale MuSST #2.

Lo strumento didattico, presentato questa mattina dalla dottoressa Antonella Traverso, direttrice del museo in zona Grimaldi, e dall’archeologa Daniela Gandolfi, all’interno delle Giornate europee dell’archeologia in programma dal 17 al 20 giugno, si rivolge agli studenti della scuola primaria e a quelli dei primi anni della scuola secondaria della città di confine e permette di poter portare in classe ciò che si è appreso durante la visita fatta nei musei archeologici della città di confine, mediante una serie di supporti didattici, ovvero carte, guide, libretti e pacchetti per l’insegnante.

Il kit didattico, ideato dall’Amministrazione di Stato e dalla direzione regionale Musei Liguria, è composto da un opuscolo contenente una breve storia dei tre musei, dalle carte da gioco finalizzate alla conoscenza delle maggiori attrattive di ogni singolo museo attraverso uno strumento ludico, adesivi dedicati ad ogni museo e una scheda esplicativa rivolta agli insegnanti con indicazione dei temi di approfondimento.

Le carte da gioco, su cui ogni museo è associato ad un colore diverso per migliorare il richiamo mnemonico in aula, contengono temi sulla preistoria, passando dalla fauna alle sepolture, dal cibo all’arte, inoltre su ogni singola carta è presente un breve testo esplicativo del tema contenuto e un gioco interattivo che gli alunni potranno svolgere direttamente sul supporto cartaceo; la stessa carta potrà poi essere utilizzata dall’insegnante anche per approfondimenti e confronti tra gli alunni e per l’attività didattica in aula. Ogni bambino partecipante riceverà infine un adesivo con l’immagine stilizzata di ciascuno dei musei, a ricordo della visita, con l’incentivo a collezionarli tutti e tre e a scoprire le altre sedi.