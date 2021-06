Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo, Rebecca Scialanca convocata in Nazionale

Sanremo. Con estrema soddisfazione il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo apprende della convocazione di Rebecca Scialanca nella selezione della Nazionale.

E’ stata convocata al centro Pavesi di Milano da Marco Mencarelli.

Rebecca è cresciuta nelle giovanili del Riviera Volley Sanremo sotto la guida di Sabrina Maragliano e poi ha esordito giovanissima in serie C con Nando Guadagnoli. I due allenatori e tutto il Riviera Volley tifano per lei.