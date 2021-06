Gp di Francia, il monegasco Leclerc si piazza 16esimo

Monaco. Charles Leclerc arriva sedicesimo al Gp di Francia, settima tappa del Mondiale 2021 di Formula 1.

Domenica 20 giugno, sul Circuito Paul Ricard, per il pilota monegasco è stata la peggior prestazione in pista da quando è giunto nella Ferrari. «Gara incredibilmente difficile, lavoreremo il più possibile per capire i problemi della gara e torneremo più forti in Austria» - commenta sui social Charles Leclerc alla fine di una gara sfortunata.

Il giovane pilota della Ferrari tornerà in pista domenica 27 giugno per il Gp di Stiria.

(Foto da Instagram di Charles Leclerc)