Sanremo. Non solo studio per gli alunni del “Ruffini-Aicardi”: la scuola aperta in estate offre anche un’interessante iniziativa sportiva, coordinata dai professori Beraldi, Borga, Rodigari e Spada.

Riferiscono gli insegnanti: «Si tratta di un progetto che vuole avvicinare i ragazzi ad alcune discipline sportive, in particolare golf, baseball e rafting. In questi giorni, si svolgeranno le lezioni al Castellaro Golf sotto la guida del Maestro Christian Lanza e al Pian di Poma di Sanremo per il baseball.

Il progetto si concluderà il 15 luglio con la giornata dedicata al rafting, presso il Centro nazionale Ke Rafting di Demonte. L’attività sportiva è importante per i giovani, speriamo che questa novità estiva sia di buon auspicio per il futuro, affinché nel nostro istituto possano ripartire tutti i progetti del passato, primo tra tutti sci e natura, che, per i motivi ben noti , abbiamo dovuto interrompere».