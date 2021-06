Gli occhi dell’Albenga sul tecnico imperiese Alessandro Lupo

Imperia. Futuro in bilico per Alessandro Lupo sulla panchina dell‘Imperia: durante lo scorso fine settimana il tecnico neroazzurro ha incontrato emissari del club del patron Gianpiero Colla riservandosi una decisione nei prossimi giorni.

L’allenatore dell’Imperia è sicuramente uno dei profili emergenti più interessanti nel panorama calcistico ponentino e non solo. I neroazzurri tramite la qualità del gioco e la grinta infusa dal loro mister in due stagioni sono riusciti a vincere il campionato di Eccellenza e a salvarsi con ampio anticipo in serie D compiendo grandi imprese come andare a vincere in casa di una corazzata del calibro del Bra e a Varese.

Lupo che ha offerte anche in serie D ma fuori regione, ipotesi che non vorrebbe prendere in considerazione, in questo momento si trova ad Ormea per un soggiorno- camping con i ragazzini e si è chiuso nel silenzio. Non è escluso che possa accettare la corte di Colla, l’uomo capace di portare l’Albissola dalla Prima categoria ai professionisti e della ambiziosa società bianconera, oltre che per i munifici rimborsi e senza dover lasciare il posto di lavoro nel capoluogo. Soluzione ideale, dunque, in caso di divorzio, per il tecnico dei miracoli giunto alle 86 panchine neroazzurre che lo collocano al nono posto degli allenatori dell’Imperia di tutti i tempi davanti all’indimenticato Giovannino Sacco e dietro a Michele Sinagra. (fonte Imperia calcio, storia di un’amore).

Dopo il derby perso a Sanremo Alessandro Lupo aveva parlato di ciclo finito, di una squadra che doveva essere rinnovata nella sua ossatura dei veterani, lasciando, però, la porta aperta a un eventuale rinnovo. Di contro la società, tramite, Eugenio Minasso ha lanciato la campagna “Club dei 100” per rastrellare quelle risorse che mancherebbero all’appello a causa delle difficoltà di alcuni sponsor causa covid.

Ai saluti anche il preparatore dei portieri Gianni Minori che manda un messaggio alla società: «Voglio ringraziare i dirigenti per gli sforzi che hanno compiuto in questi 2 anni, in particolare nell’ultimo, molto complicato e lungo causa pandemia. Un ringraziamento ai portieri, a Pippo Dani che mi ha regalato la maglia gesto che ho apprezzato tantissimo, ad Alessandro Trucco per la pazienza e la maturità dimostrata e anche a Palmieri perché fare il terzo non è facile». «Il mio futuro? Potrei prendermi anche un anno sabbatico, ho ricevuto offerte da squadre non liguri che per questioni di lavoro non posso accettare»., conclude Minori.

Non è escluso, però, che in caso di addio di Lupo un ripensamento da parte di Gianni Minori, visti i rapporti non proprio distesi nello spogliatoio a fine stagione. In quanto a Dani, un post di saluti e di ringraziamenti ai compagni di squadra, alla dirigenza e alla città, pubblicato sul suo profilo Facebook fa pensare a un probabile addio al “Ciccione” del portiere rivelazione.