Gianluca Mager partecipa al Torneo di Wimbledon, Juan Ignacio Londero è il primo avversario del sanremese

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà al Torneo di Wimbledon, il più antico evento nello sport del tennis.

Dopo aver preso parte al Challenger Prostejov, il tennista di Sanremo tornerà in campo per una nuova sfida: il Wimbledon, in scena sui campi dell‘All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il primo avversario del sanremese, nel singolare maschile, sarà l’argentino Juan Ignacio Londero, n° 128 nel ranking Atp.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)