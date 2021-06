Giallo a Diano Marina, uomo trovato morto in casa

Diano Marina. Un uomo di 62 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione a Diano Marina. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno sentito un odore acre provenire dall’appartamento. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno fatto la macabra scoperta. Stando a un primo esame esterno della salma, l’uomo sarebbe morto da alcuni giorni.

Sul corpo non sono presenti segni che possano far pensare a una morte violenta, ma servirà l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Sembra che la porta dell’appartamento fosse aperta. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se l’ipotesi più accreditata sarebbe quella della morte naturale.