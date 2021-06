Furti nelle case, a Caramagna piovono segnalazioni su donna sospetta

Imperia. «Buongiorno se vedete questa donna chiamate i carabinieri ha diverse denunce per furto, zona Caramagna gira scalza, ieri è entrata in casa di amici, non fermatela altrimenti potete essere denunciati». E’ il testo di post corredato anche da una fotografa che sta circolando sui social e sulle chat “Imperia Urgente” e “Amici di Caramgna“.

Nei commenti molti utenti commentano di averla vista aggirarsi in diverse zone della città.

Sulle chat si raccomanda di non agire d’impulso in casi di avvistamenti sospetti di chiamare le forze dell’ordine attraverso il 112.