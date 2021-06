Frontiere, Di Muro (Lega): «Fascia fino a 60 km senza obbligo tampone»

Genova. «L’ordinanza del Ministero della Salute appena emanata è una vittoria del buonsenso. Crea una fascia di rispetto di 60 km sui confini italiani con la rimozione dell’obbligo del tampone molecolare per i movimenti transfrontalieri così da consentire la libera circolazione di persone.

Una battaglia che ho condotto in sede parlamentare che, grazie al sostegno del ministro del turismo Garavaglia e all’impegno del sottosegretario Costa, ora è realtà. Una norma che avrà effetti positivi per il Ponente ligure. Ora italiani e francesi potranno muoversi senza complicazioni in un contesto di ripartenza per l’economia locale». Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.