Frecciabianca sostituisce Thello cancellati sulla Milano – Ventimiglia, il plauso della Regione

Genova. «Esprimiamo soddisfazione per i nuovi servizi Frecciabianca istituiti da Trenitalia che inizieranno la loro corsa dal 1 luglio lungo la tratta Milano – Ventimiglia. Dopo la cancellazione dei Thello e la chiusura definitiva dell’offerta avevamo espresso tutta la nostra preoccupazione, accogliendo anche il disagio delle associazioni e degli utenti, per l’eliminazione di quattro treni che dal ponente ligure arrivavano fino a Milano. La Liguria non poteva rimanere scoperta proprio in occasione dell’entrata in zona bianca e della ripartenza, con tutto quello che questo significa dal punto di vista turistico. Oggi l’annuncio di Trenitalia che ci comunica la partenza di due coppie di treni Frecciabianca Milano-Ventimiglia ci fa tirare un sospiro di sollievo di fronte a una risposta necessaria che va a colmare un vuoto». Lo dicono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, non appena appresa la notizia dell’avvio dei nuovi servizi.

«Finalmente, dopo i nostri numerosi appelli – concludono Toti e Berrino – siamo stati ascoltati. Questo è un risultato importante e non scontato che va a dare una risposta alla forte domanda turistica espressa da quella parte del territorio e alle esigenze di mobilità di tanti cittadini».