Fp-Cgil Imperia ringrazia l’assessore Baldassarre: «Per sensibilità e apprezzamento del lavoro dei netturbini»

Imperia. «Registriamo con molto piacere i ringraziamenti che l’assessore Marzia Baldassarre ha voluto esprimere pubblicamente ai lavoratori della nettezza urbana e la ringraziamo vivamente perché rende giustizia ai lavoratori che per via delle proprie mansioni, sono stati e sono tutt’ora esposti al rischio di contagio da Covid-19. Ciononostante, i lavoratori non si sono mai tirati indietro, lavorando con senso di responsabilità e dedizione per tenere le città pulite e sanificate contribuendo a contrastare la diffusione dell’epidemia». A dichiararlo è la sigla sindacale Fp-Cgil Imperia.

«Non va dimenticato – aggiunge la segreteria provinciale di Fp-Cgil – Quanto la diffusione del virus sia stata poderosa nei mesi appena trascorsi e il rischio di venirne inconsapevolmente a contatto, è stato altissimo e con se’, la paura di portarlo a casa ai propri cari; questo non li ha aiutati a svolgere il lavoro con serenità, ma nonostante questo, il servizio, grazie a queste donne e a questi uomini non si è mai fermato».

Conclude il sindacato: «Un grazie di cuore quindi ai cittadini e l’assessore Baldassarre per la sensibilità e l’apprezzamento dimostrato al nostro lavoro, ringraziamenti che condividiamo orgogliosamente con i lavoratori di tutta Italia».