Forza Italia, Cassinelli: «Con morte di Boscetto scompare un gentiluomo»

Sanremo. «Con Gabriele Boscetto scompare un gentiluomo, un eccellente avvocato e un capace amministratore pubblico. Parlamentare di lungo corso, tanto alla Camera quanto in Senato seppe portare con caparbietà e passione le istanze del territorio. La sua figura è indissolubilmente legata a Forza Italia, di cui è stato uno dei principali esponenti in Liguria. Ai suoi familiari l’affetto ed il cordoglio degli azzurri liguri, nel ricordo delle tante battaglie di cui Gabriele si è fatto portavoce nelle sedi istituzionali». Lo dice in una nota il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia.