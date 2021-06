Fiordaliso e Marco Masini protagonisti del calendario estivo del Casinò di Sanremo

Sanremo. Un omaggio alla grande musica italiana che sa farsi apprezzare a livello internazionale nell’estate del Casinò di Sanremo. Esclusivi concerti per artisti che hanno saputo interpretare in maniera originale e altamente professionale la loro individualità espressiva: Fiordaliso e Marco Masini.

Già inseriti nella programmazione e posticipati a causa della chiusura dell’Azienda decretata dai Dpcm, sono particolarmente

attesi dalla clientela della Casa da Gioco. Sabato 10 luglio sarà Marco Masini, protagonista del Festival 2020, a festeggiare con i clienti del Roof Garden, mentre il 4 settembre Fiordaliso saluterà l’estate dal Roof Garden. Il 14 e 15 agosto Casinò Sanremo Ballet e Burlesque show animeranno la festa di Ferragosto.

«Eventi di qualità e coinvolgenti – come rimarca il presidente del Casinò Adriano Battistotti con i consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo, amministratore delegato – . Abbiamo scelto questi artisti prestigiosi, che hanno inciso nel panorama internazionale della canzone per dare un forte messaggio positivo alla nostra clientela, di leggerezza e di piacevole intrattenimento. Siamo certi di intercettare i gusti dei nostri clienti con Fiordaliso, che ad ogni performance ha sempre riscontrato forti apprezzamenti e con Marco Masini, che ritorna a Sanremo dopo l’exploit nel Festival n. 70.

Abbiamo riprogrammato appena possibile i due concerti apprezzati e qualificanti anche per il calendario turistico cittadino per renderlo ancor più interessante. A queste abbiamo unito musica dal vivo balletti trascinanti e un tocco di sensualità artistica che ben si coniuga con la festa di Ferragosto al Roof Garden. Siamo ripartiti con grande entusiasmo, lo stesso che riscontriamo nella nostra clientela che continua a sceglierci e a divertirsi nelle nostre sale e con la nostra programmazione di eventi».

Marco Masini, sabato 10 luglio, Roof Garden: Marco Masini torna sulle scene con l’ album, “Masini +1, 30TH Anniversary”, che celebra 30 anni di carriere e contiene anche “Il Confronto”, brano presentato in gara al 70° Festival di Sanremo. Il brano segna la rinascita un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio diretto ed espressivo unito a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore del pubblico. Durante la serata al Casinò Masini coinvolgerà gli ospiti con i grandi successi della sua carriera, riproposti a partire dall’omonimo album uscito nel 1990: brani indimenticabili che sono rimasti nel cuore degli italiani – da “T’innamorerai” a “Bella Stronza”, da“Ci vorrebbe il mare” a “L’uomo volante”, da “Raccontami di te” a “Spostato di un secondo”.

Fiordaliso, sabato 4 settembre, Roof Garden: Il miglior intrattenimento da musical nell’atmosfera inconfondibile creata da Fiordaliso. Da Loredana Bertè a Gianna Nannini, tutte le migliori hit delle cantanti donne italiane interpretate magistralmente da Fiordaliso. Per raccontare in musica una storia avvincente ricca di amore ed emozioni, tra canzoni coinvolgenti che tutti conoscono e meravigliosi intermezzi di ricordi dell’artista con i suoi meravigliosi successi come “Non voglio mica la luna”, “Se non avessi te”, “Il Mare più grande che c’è”, per superare velocemente i confini tra palcoscenico e sala.

“Sanremo Gran Casinò” e “Burlesque Show”, sabato 14 e domenica 15 agosto, Roof Garden: In questa ripartenza inizia un coinvolgente viaggio musicale tra i Casinò di tutto il mondo. Bellissime ragazze, costumi scintillanti, pole dance e burlesque con musiche travolgenti, vi aspettano nel nuovo spettacolo studiato per l’estate 2021. Un omaggio a Las Vegas simbolo dei Casinò in tutto il mondo, ma anche un tributo al mondo patinato delle Celebrities e come gran finale, non può mancare un momento dedicato al Sud America con i suoi colori e le musiche latine che da sempre fanno emozionare e divertire. Il corpo di ballo del “Gran Casinò di Sanremo” diretto dalle coreografe internazionali di Angie La Notte e Manuela Scravaglieri si esibisce nelle serate del 14 e 15 agosto nella meravigliosa cornice del Roof Garden del Casino’ di Sanremo.

La partecipazione è su invito.