Genova. Presentato questa mattina a Palazzo Ducale il nuovo film della Disney Pixar “Luca” ambientato nello splendido paesaggio delle Cinque Terre. Per l’occasione, presente il regista di origini liguri Enrico Casarosa e gli assessori regionali Berrino e Cavo.

«E’ una giornata importante per noi e per tutta la Liguria. Ringrazio Disney- Pixar, ringrazio il regista Enrico Casarosa, un grande talento che ha saputo tornare con un regalo per la sua terra. Ringrazio anche Medicinema Italia Onlus di essere qui. Io credo che questa immagine, quella di Portorosso è il senso di tutto, il grande esempio di come la cultura, i questo caso quella cinematografica possa essere veicolo importante di promozione». Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, «In questo Portorosso – ha aggiunto Cavo – ciascuno vedrà una parte della nostra regione, vedrà le Cinque Terre, l’immagine più viva del nostro litorale. Chi c’è già stato la riscoprirà e chi non c’è stato avrà voglia di venire nella nostra terra. In ‘Luca’ ci sono i luoghi, le atmosfere, i colori e poi ci sono i personaggi. E così alla nostra terra si uniscono anche dei valori: l’amicizia, la curiosità, l’esplorazione e la solidarietà. L’anteprima del film infatti ha un fine benefico. Un film pensato per bambini andrà anche a beneficio loro attraverso i progetti di Medicinema. E’ il modo migliore per incarnare i nostri valori e la nostra terra. Grazie davvero per aver abbinato tutto questo alla Liguria».

Foto 5 di 8















Anche l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino ha sottolineato la grande valenza di promozione turistica del film a cui si aggiunge il nuovo treno rock in servizio alle Cinque Terre.

«E’ un treno rock con le immagini di Luca quello che viaggerà da oggi nelle Cinque terre per tutta l’estate – ha detto l’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Gianni Berrino – là dove il film idealmente è ambientato e sarà un attrattività turistica anche per i bambini che non vedranno l’ora di salire sul convoglio, insieme ai genitori. Ci auguriamo pertanto che molti turisti salgano su questo treno per farsi fotografare negli splendidi paesaggi delle Cinque Terre, dove Luca si diverte. Il mercato a cui si rivolge questo film è quello mondiale e va oltre i confini italiani ed europei; e dopo la caduta del turismo a causa della pandemia quello che viene sarà importantissimo. Penso che dal 18 giugno, quando Luca sarà visibile, costituirà una grande attrattiva per la nostra Liguria».

—

Nelle foto la presentazione di questa mattina del nuovo film della Disney Pixar “Luca” avvenuta a Palazzo Ducale, alla presenza, tra gli altri del regista italo-americano Enrico Casarosa e degli assessori regionali al Turismo e Trasporti Gianni Berrino e Cultura Ilaria Cavo.