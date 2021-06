Ventimiglia. Un femminicidio seguito da suicidio ha sconvolto Roverino. Secondo una prima ricostruzione un uomo, Antonio V. di 56 anni, verso le 17.30, dentro un’auto ferma in mezzo alla strada in via Gianchette avrebbe ucciso una donna, la trentenne Sharon M. Testimoni avrebbero udito diversi spari

Poco dopo, l’assassino, sarebbe scappato a piedi sul greto del fiume, per poi fermarsi poco distante dal cimitero comunale quartiere per poi togliersi la vita. L’arma utilizzata in entrambi i casi dovrebbe essere una pistola. Sempre secondo quanto appreso sul posto l’uomo sarebbe l’ex compagno della vittima, più volte segnalato da quest’ultima per episodi di stalking. C’è chi li conosceva entrambi e parla già di “tragedia annunciata”.

Sul posto è intervenuto il 118, carabinieri e polizia. Dalla Procura di Imperia è arrivato il pubblico ministero Paola Marrali.