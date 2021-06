Eventi estivi a Sanremo, torna la splendida location dell’auditorium Alfano

Sanremo. «Un mix di divertimento e leggerezza per un’estate all’insegna della ripartenza con circa 140 eventi di musica, teatro, cinema, gastronomia, moda, intrattenimento per le famiglie, shopping e che prevede anche l’inaugurazione e l’utilizzo dello storico auditorium Franco Alfano, finalmente restituito alla città dopo oltre 15 anni di lavori e con tutte le potenzialità per diventare una prestigiosa location di eventi».

Con queste parole il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi presentano il calendario degli appuntamenti estivi realizzato «con grande impegno e lavoro da parte degli uffici comunali, delle associazioni di categoria, delle diverse realtà associative, turistico-commerciali e dell’imprenditoria privata. Un’estate che abbraccia varie location: l’auditoritm Franco Alfano, piazza Borea d’Olmo, il centro cittadino, il Casinò, porto Vecchio, Villa Ormond e Villa Nobel, la Pigna, le frazioni di Coldirodi e Poggio, San Romolo, per offrire tante esperienze ai cittadini e ai turisti che vorranno soggiornare nella nostra città. Senza dimenticare il calendario manifestazioni sportive che sta dando ampi risultati in termini di presenze e di promozione turistica della nostra città e che ci permette di raggiungere un numero di appuntamenti superiore a 170. Ricordiamo, infine, che questo calendario affianca l’importante piano promozionale della destinazione turistica Sanremo, che comprende una massiccia campagna on line in Europa, Russia e nei canali digitali Rai e Rai Cinema, a cui si aggiunge quella sui social e siti dedicati, nonché nei network presenti nel territorio del Nord Ovest e nazionali della carta stampata. Non ci resta che augurare una buona estate a Sanremo»

Il calendario degli eventi e le location:

Auditorium Franco Alfano: tutti gli eventi in questa location sono dell’Orchestra Sinfonica e sono a pagamento. Luglio: giovedì 8 : inaugurazione con “Omaggio a Frank Sinatra”. Mercoledì 14, giovedì 15: alle 21.30, “Concerto lirico sinfonico”. Mercoledì 22, giovedì 23 luglio: alle 21.30 “Omaggio a Piazzolla” . Mercoledì 28, giovedì 29 : alle 21,30, “Le favolose musiche sudamericane”. Agosto: mercoledì 4, giovedì 5 : alle 21.30, “Musiche da film” . Mercoledì 11, giovedì 12: alle 21.30, “Omaggio a Pino Daniele” (Orchestra Sinfonica) ingresso a pagamento. Mercoledì 18, giovedì 19: alle 21.30, “Jazz e dintorni parte seconda” . Mercoledì 25, giovedì 26: alle 21.30, “Tra storia e fantasia: le grandi colonne sonore”.

Piazza Borea D’Olmo: dal 2 luglio al 2 settembre, filodiffusione. 2 luglio: dopo il successo in vari eventi in Italia e quello televisivo con i finalisti di Italia Got’s Talent con la vincita dell’ambito Golden Buzzer Negma Dance Group presenta “Hollywood The Greatest Show”: 90 minanti di travolgente show nello stile della danza del cinema indiano per raccontare una travolgente storia d’amore e di avventura che attraversa varie epoche. Il quadro coreografico è impreziosito da costumi di scena originali. 3-30 luglio: concerto tributo a Lucio Battisti. 4 luglio: Sanremo Dance Festival, spettacolo con esibizioni che spaziano dalla danza moderna, alla classica, a quella urbana e tradizionale. 9 luglio: Una Man de Giancu!, commedia dialettale della Compagnia Stabile Città di Sanremo. 10 luglio: Bucobalto, tribute band dei Negramaro: oltre al consueto greatest hits dei Negramaro, il repertorio si amplia con nuovi pezzi cover di grandi successi italiani. 15 luglio: concerto dell’associazione “Note Libere”, “Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori”, colonne sonore di musica da film. 17 luglio: Confartigianato Moda, in collaborazione con Confartigianato Piemonte, Imperia e Casinò, presenta il “FestivaL della Moda Uomo Sanremo”: un evento per supportare il made in Italy che si inserisce nel solco della storicità del legame tra Sanremo e la moda uomo, nato nel 1952 con il Festival della Moda Maschile 20-21-22-27-28-29 luglio e 3-4-5-10-11-12-17-18-24-25-26 agosto: cinema all’aperto (Ariston). 23 luglio: Filling the music, coro di bambini e ragazzi con brani di repertorio dedicati a Sanremo e qualche hit dell’estate 2021. 24 luglio: serata Dodo Goya dedicata al musicista toscano ma sanremese d’adozione scomparso 4 anni fa, uno degli esponenti storici più importanti per lo sviluppo del jazz italiano. 25 luglio e 13 agosto: spettacoli teatrali a cura del Teatro dell’Albero, ‘Good Morning Blues” (si snoda tra poesia e musica in un dialogo intenso come nella migliore tradizione jazz) e Zagor Tango (liberamente tratto dal romanzo “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, giallo che va oltre il noir e che non racconta solo il lato oscuro e criminale della società). 31 luglio: Bravo Jazz, unica rassegna in provincia dedicata alla musica d’oltreoceano, jazz, blues, funky, soul. 1° agosto: Lou Reenato and The Bollox: gruppo storico di rock demenziale nato a Sanremo nei primi anni Ottanta c che si riunisce per un evento speciale, proponendo brani del vecchio repertorio e nuove canzoni. 6/7 agosto: Rock in the Casbah Summer

Villa Ormond, “Estate in villa”, luglio/agosto: 14 agosto: spettacolo delle Crew della “Urban Theory School”. 15 agosto: Musical I Love You, show che farà rivivere l’atmosfera dei musical più famosi e celebri. 19 agosto: Perché Sanremo è Sanremo: tribute band Sanremo Festival 21-22-23-27-28-29-30-31 agosto: rassegna Uno Jazz. 2 luglio, concerto “Piazzolla le quattro stagioni” (Orcnestra Sinfonica) . 9 luglio, concerto “Dalla Romagna a Rio” (Mirko Casadei e Armando Corsi, Fondazione Villa Ormond). 20 luglio, concerto “Dieci corde” (Diego Campagna chitarra, Olesya Rusna vilino). 6 agosto: concerto “Sound & Paint” (Giuseppe Tavella piano, Sanremo Musica 2000). 7 agosto: concerto “Fandango” (Diego Campagna chitarra e quartetto d’archi Orchestra Sinfonica). 13 agosto: concerto “Fourhands”, Erika Martini e Claudio Zappa duo pianistico Sanremo Musica 2000, concerti pianoforte. 19/20 agosto: Zazzarazzaz, festival della canzone jazzata con l’Orchestra Stabile dello Swing (Freddy Colt, Mattero Ferrari voce, special guest Felice Reggio, tromba) e Bandakadabra featuring TBone voce e trombone (Centro Studi Stan Kenton)

Villa Nobel, “Estate in villa”, luglio /agosto. 14-21-26 luglio, 4-10 agosto: “Summer Circus 2021”: rassegna dedicata ai più piccoli con burattini, numeri circensi, acrobazie ed esilaranti gag. 1/2/8/9 luglio: “Concerti di Villa Nobel”. 20-29 luglio/3-9-17-23-26-30 agosto: teatro per bambini (Teatro dei Mille Colori): spettacoli dedicati alle famiglie. 3/5 settembre: Solea, rassegna letteraria Festival della cultura mediterranea: talk reading, percorsi narrativi e libri

Centro Città 14-15 agosto: Saldi di Gioia .Casinò: 10 luglio: concerto Marco Masini. 14, 15 agosto: Ballet e Burlesque show 29 agosto: Festivalmare special edition 4 settembre: concerto fiordaliso. La Pigna: Luglio/agosto: cinema, letteratura, incontri, laboratori, teatro € musica con “Cinema sotto le stelle”, “Happy hour con l’autore, Scambi Festival (festival di incontri laboratori dedicati al dialogo), inventario per il Mondo Nuovo (spettacolo teatrale dedicato all’omonimo progetto itinerante che utilizza il teatro come strumento per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico e, allo stesso, promuovere il territorio). Porto vecchio:A tavolo sul Porto Vecchio: piatti tipici della tradizione ligure. San Romolo: VII edizione del Festival dei Boschi, “La terra è fatta di cielo”: performance, laboratori sportivo/escursionistici e scientifici, musicali. Coldirodi: intrattenimenti musicali. Poggio: intrattenimenti musicali. Mostre: Casinò, mostra fotografica sul “Festival della Moda Maschile di Sanremo”, dal 17 luglio. Forte di Santa Tecla, Mostra #turismoasanremo, sino al 31 agosto