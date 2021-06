Eucalyptus pericolante al campo di atletica Lagorio, è da abbattere

Imperia. C’è un albero da tagliare che cresce nei pressi all’impianto sportivo di atletica Lagorio di via Littardi. Si tratta di un eucalyptus sempreverde, ad alto fusto, che un recente sopralluogo di tecnici comunale ha evidenziato come sia pericolosamente inclinato.

I suoi rami, inoltre, hanno anche sfondato il tetto di un fabbricato adiacente. In vista ci sono i lavori di riqualificazione dell’area e quella pianta va assolutamente messa in sicurezza, anche perché potrebbe cadere, con le ovvie nefaste conseguenze per la pubblica sicurezza. Ed è per questo che, con un’apposta ordinanza, a firma del sindaco Claudio Scajola, si impone di trovare al più presto una ditta che si occupi del taglio dell’albero.