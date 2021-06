Escursione gratuita dal bosco di Rezzo al monte Monega: l’iniziativa del Parco delle Alpi Liguri

Rezzo. Tornare a camminare in libertà e in sicurezza nelle aree naturali protette, per scoprire paesaggi, sentieri e meraviglie di montagne e Parchi: il Club Alpino Italiano e Federparchi promuovono per domenica 13 giugno la nona edizione di “In Cammino nei Parchi”. In occasione di questa ricorrenza, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri riproporrà l’escursione gratuita già prevista per la Giornata Europea dei Parchi ma poi annullata per condizioni meteo poco favorevoli: una camminata sulla storica Via Marenca, fra le valli Argentina e Arroscia, per visitare alcune delle aree naturalistiche più interessanti dell’area protetta.

«Immersi in un mosaico di ambienti diversi, dall’immensa faggeta di Rezzo alle praterie alpine del Monte Monega, si transiterà fra antichi luoghi di culto pagani e d’incontro per mercanti e pastori, poi divenuti noti alla storia come luoghi della Resistenza. Un territorio intriso dunque di memorie ma anche di stupefacente biodiversità, che offrirà numerosi punti panoramici sulle Alpi Liguri e Marittime. Condurrà l’escursione uno dei tecnici ambientali dell’Ente Parco, nonché guida escursionistica associata AIGAE» – dicono gli organizzatori.

L’escursione è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti): per partecipare è obbligatorio prenotare, sottoscrivere l’apposita auto-dichiarazione Covid e munirsi di mascherina e gel idralcolico omologati CE.

Ecco, in dettaglio, le specifiche tecniche dell’escursione di domenica 13 giugno nel Parco delle Alpi Liguri:

L’itinerario partirà dal Passo Teglia (1387 m s.l.m.), percorrendo una facile mulattiera che, in breve, condurrà fuori dal Bosco di Rezzo nell’ampia area pascoliva del Passo della Mezzaluna (1454 m s.l.m.). Da qui inizierà la risalita al Monte Monega, passando in cresta lungo la dorsale cima Donzella-Monte Bussana fino alla conquista della croce in vetta (1882 m s.l.m.). Dalla cima si scenderà dolcemente verso il Passo Pian Latte (1780 m s.l.m.), da dove si incrocerà un’ampia strada sterrata che ricondurrà al Passo della Mezzaluna. Si rientrerà al Passo Teglia lungo la stessa traccia percorsa in mattinata.

Itinerario: Passo Teglia (1387 m s.l.m.) – Bosco di Rezzo – Passo della Mezzaluna (1454 m s.l.m.) – Monte Monega (1882 m s.l.m.) – Passo Pian Latte (1780 m s.l.m.) – Passo della Mezzaluna (1454 m s.l.m.) – Bosco di Rezzo – Passo Teglia (1387 m s.l.m.)

Ritrovo: ore 9 al Passo Teglia (fra il Comune di Rezzo e il Comune di Molini di Triora)

Durata: 6 ore – Dislivello: 500 m – Lunghezza: 15 km – Difficoltà: E +

Destinatari: escursione consigliata con un minimo di allenamento di camminata su sentieri in salita e discesa, anche su percorsi impervi e sdrucciolevoli.

Equipaggiamento richiesto: scarponcini alti con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, una borraccia d’acqua e bastoncini da trekking.

Partecipazione gratuita. Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherina protettiva e gel idroalcolico omologati CE. Per partecipare è obbligatorio scaricare e sottoscrivere l’apposita autodichiarazione Covid.

Accompagnamento, info e prenotazioni: Dott. Matteo Serafini – Tel. 333 6853041 (entro le 19 di sabato 12 giugno) o su ambiente@parconaturalealpiliguri.it.

La giornata “In Cammino nei Parchi”, che segue la Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio, ha come scopo principale la promozione della conoscenza e della frequentazione delle Aree Protette attraverso un approccio lento, responsabile e in sintonia con i principi dello Sviluppo Sostenibile.