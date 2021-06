Ventimiglia. Continua l’escalation di incidenti in corso Genova. L’ultimo in ordine temporale si è verificato quest’oggi intorno alle 17,20 e ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente all’altezza del concessionario Labriola.

Secondo la ricostruzione, il conducente proveniente da levante avrebbe invaso la corsia opposta, probabilmente a causa di un malore, colpendo il veicolo che sopraggiungeva dal centro della città di confine. Nell’impatto quest’ultimo avrebbe a sua volta colpito un motociclo parcheggiato.

Foto 5 di 6











Il bilancio è di tre feriti non gravi, soccorsi e trasportati in ambulanza a Sanremo dalla Croce Azzurra e dalla Croce Verde, in codice verde e codice giallo. Sul posto la polizia locale per i rilievi, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli incidenti in quella che è una delle vie più trafficate di Ventimiglia; appena due giorni fa un uomo di 65 anni era rimasto gravemente ferito cadendo dalla sua moto e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.