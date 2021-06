Sanremo. Lontano del Garda, il circuito South Garda Karting ha ospitato la gara di qualificazione alle finali mondiali sws 2022 per la categoria endurance. Presenti in pista 45 team pronti a conquistare la vetta, tra i protagonisti spicca anche il Toscano Racing Team che schiera il sanremese Kevin Liguori e i piloti Alberto Cancarini e Lorenzo Cancarini, quest’ultimi reduci rispettivamente di un ottavo e un dodicesimo posto nella 80 minuti di Lignano, a seguirli dai box i team manager Davide Marello e Andrea Cancarini.

La gara per loro parte dell’undicesima casella e dopo aver preso il ritmo dimostrano una crescita costante conquistando la dodicesima posizione assoluta. Questo importante risultato dovrebbe portarli a ridosso tra i migliori 15 equipaggi in Italia e nella top50 globale contro 1.000 team competitors.

Foto 2 di 2



Sabato 26 giugno continua anche il campionato Nazionale di Legend Cars Italia con alcuni nomi di spicco come Alberto Naska e Kristian Ghedina. Il quinto round torna in casa Legend a Castelletto Circuit dove in lotta per il titolo nella categoria quattro cilindri c’è Luca Foglia del Toscano Racing Team.