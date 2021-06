È morto all’improvviso il barman sanremese Alan Arrigo. Aveva solo 47 anni

Sanremo. A soli 47anni, la notte scorsa nella sua casa di Milano, stroncato da un malore improvviso, è morto il barman sanremese Alan Arrigo.

Era membro attivo dell’Aibes (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e la sua classe nel preparare il drink ha dato lustro a locali matuziani come il Living Garden, il bar del Casinò e quello dell’Ariston. Lascia due figli e tante persone, che lo conoscevano e stimavano, attonite per l’improvvisa perdita.

Nel 2019 aveva ricevuto l’Order of Merit 2019, per aver rappresentato al meglio la professionalità italiana all’estero. Un riconoscimento prestigioso non solo alla carriera, ma anche alle caratteristiche personali, quali attenzione, precisione, eleganza e cultura che connotano i premiati.

Arrigo negli ultimi anni aveva infatti svolto la professione di barman anche nel Principato di Monaco, dove si era distinto, per capacità, professionalità e preparazione, vincendo numerosi premi fino ad arrivare a ricevere la prestigiosa onorificenza, consegnata dal Cavaliere della Repubblica Danilo Bellucci.