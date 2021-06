E’ da ristrutturare, chiuso il campetto da basket di Coldirodi fino a termine lavori

Sanremo. Il campetto da basket della frazione di Coldirodi verrà sottoposto a significative opere di ristrutturazione. L’impianto sportivo che si trova all’angolo tra strada Pagliai e via Umberto, per questo motivo, è chiuso da ieri è non riaprirà al pubblico fino a che la zona non verrà messa in sicurezza.

La chiusura è necessaria per garantire la pubblica incolumità in quanto, i tecnici di Palazzo Bellevue, hanno constatato la necessità di lavori di consolidamento del muro perimetrale posto a sud del campo, del quale va rifatta anche la pavimentazione. In ultimo, ma non meno importante, c’è da fare manutenzione al soffitto dei magazzini posti al piano terra, al fine di mettere in sicurezza la struttura.