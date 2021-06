Dramma a Ventimiglia, 44enne si toglie la vita impiccandosi

Ventimiglia. Tragedia nella città di confine dove un uomo di 44 anni si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione in frazione Calvo a Ventimiglia. A lanciare l’allarme è stato un collega di lavoro che non vedendo l’uomo per tutta la giornata ha allertato il 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto per il 44enne non c’era più nulla da fare.

Sono in corso accertamenti sono per risalire alle cause del tragico gesto.