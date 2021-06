Sanremo. Il corpo di una donna di circa sessant’anni abitante a Sanremo è stato trovato nello specchio d’acqua all’interno del porto vecchio di Sanremo. Sul posto sono accorsi i militari della Guardia Costiera e i carabinieri.

Stando alle prime informazioni, il corpo non sarebbe rimasto in acqua molto tempo. La donna, probabilmente, è caduta in acqua mentre si trovava sul molo. Chi l’ha trovata ha raccontato che in una mano teneva ancora una mascherina e un sacchetto di plastica.

Al momento non si hanno altre informazioni.