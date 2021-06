Sanremo. Doppio appuntamento nei giorni scorsi per le giovani under 15 della Softball School di Sanremo: sabato 29 hanno incontrato le ragazze dell’Avigliana Bees sul diamante di casa mentre ieri, 2 giugno, hanno incontrato le pari età del Porta Mortara a Novara.

A causa di infortuni e protocollo post Covid la squadra era purtroppo sotto organico, ma le ragazze hanno dimostrato comunque una buona tenuta del campo. Sabato 23 si sono alternate in pedana: Angelica Rossi, Giulia Pennucci, Banaudo Sofia, Sara Mignani e Charlene Lemma. In attacco invece sono da segnalare le mazze di Pennucci Carolina con un fuoricampo in campo, di Angelica Rossi con due valide su due turni e di Banaudo Sofia con una su due.

Mercoledì mattina invece partenza all’alba per Novara sempre a “ranghi ridotti”. Le ragazze hanno giocato due buone partite, in crescita rispetto a sabato scorso, sia in pedana di lancio che in attacco. In pedana si sono distinte ancora una volta, con un’ottima prestazione Angelica Rossi e Giulia Pennucci nel primo incontro e Sofia Banaudo e Sara Mignani nel secondo. Impeccabili dietro il piatto di casa base sia Charlene Lemma che Carolina Pennucci. Da segnalare inoltre in campo esterno le prestazioni di Celeste Bigio e Valentina Ollosu.

Così ha commentato la coach Flavia Ciliberto, ieri, a fine giornata: «Naturalmente c’è ancora molto da lavorare mentre attendiamo anche il rientro di Benedetta Zaccariello dalla quarantena e di Zoe Bruno che speriamo di riavere per le prossime partite; le ragazze sono comunque sulla strada buona per ottenere miglioramenti se lavoreranno duro. Oggi ho visto una squadra decisamente in crescita».

Prossimo appuntamento per questa categoria sabato 5 giugno sul diamante di Pian di Poma: alle 13 la prima partita e alle 15 la seconda contro le ragazze dell’Avigliana Rebels.

La softball School ricorda che l’attività giovanile continua al campo di Pian di Poma: il giovedì alle 17 l’appuntamento è con il laboratorio delle giovanissime dai 3 ai 7 anni. Il martedì e giovedì appuntamento invece per le under 13 ed under 15.