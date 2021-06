Sanremo. Si terrà domenica 4 luglio la nuova edizione della Granfondo Sanremo – Sanremo “La Classicissima”. L’UC Sanremo ha infatti voluto mantenere la manifestazione, che solitamente si svolgeva a marzo il giorno seguente la Milano-Sanremo dei professionisti, visto il miglioramento della situazione sanitaria.

Saranno comunque seguite scrupolosamente tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli. L’iscrizione degli atleti che si erano già assicurati un pettorale è stata automaticamente convalidata per la nuova data.

«Desideriamo ringraziare tutti gli atleti per il continuo supporto alla nostra organizzazione – ha detto il presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – sarà una grande emozione tornare a pedalare insieme sulle strade della Sanremo, anche come simbolo di ripartenza verso un futuro migliore non solo sotto il profilo sportivo».

La “Classicissima” Sanremo-Sanremo, per un totale di 100 km, è la gara giusta per ricalcare i percorsi dei grandi campioni di ieri e di oggi, una Granfondo che si snoda per le strade delle più belle località della provincia di Imperia. La partenza sarà alle 9 sul lungomare Trento Trieste di Sanremo. La gara proseguirà poi sulla statale Aurelia, costeggiando il mare ed arrivando nel capoluogo Imperia, da dove si salirà verso la val Prino ed altre località dell’entroterra. Ridiscesi a San Lorenzo al Mare, i ciclisti saranno impegnati nelle ultime salite: Cipressa, Pompeiana, ed infine il leggendario Poggio dove è previsto il traguardo.

Il centro logistico, anche per le ultime iscrizioni sul posto (solo nella giornata del sabato), la cerimonia di premiazione (prevista alle 14:30) ed il pasta party, sarà la parte bassa dei giardini di Villa Ormond.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.