«Disponibilità, professionalità e competenza»: gruppo di lettori ringrazia una funzionaria della Cgil di Imperia

«Un gruppo di persone vuole ringraziare la signora Bruna Nasi, funzionaria della Cgil di Imperia, per la disponibilità, la professionalità e la competenza che ha dimostrato nelle innumerevoli richieste fatte dagli iscritti alla sigla sindacale. In questo mondo difficile è raro trovare persone che si prendono a cuore con professionalità i problemi di altri, per questo motivo un gruppo di persone ha sentito il dovere di ringraziare la signora Bruna Nasi» – scrive la lettrice.