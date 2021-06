Diciottenne senza patente fugge dalla polizia in sella a scooter rubato: fermato a Camporosso

Ventimiglia. Lo hanno visto transitare a forte velocità in sella a uno scooter e bruciare il rosso in pieno centro a Vallecrosia e hanno iniziato inseguirlo, riuscendo a fermarlo in via Braie a Camporosso: gli agenti del commissariato di Ventimiglia, la scorsa notte hanno denunciato un 18enne residente a Ventimiglia che viaggiava su uno scooter rubato, senza patente, incurante della segnaletica stradale.

Il ragazzo, che nonostante la giovane età è conosciuto dalle forze dell’ordine, oltre a non aver rispettato il semaforo rosso, non si è fermato all’alt intimatogli dagli agenti, che lo hanno così inseguito fino a Camporosso: nel tragitto il giovane ha effettuato una serie di manovre vietate e pericolose, procedendo contromano e sui marciapiedi pedonali, sempre a forte velocità.

Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo hanno identificato in un 18enne con numerosi precedenti, che è risultato anche privo di patente, in quanto mai conseguita. Lo scooter è risultato intestato ad una donna di Diano Marina, che ne aveva denunciato il furto lo scorso 25 giugno.

Perquisendolo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di arnesi da scasso e poco meno di un grammo di hashish: strumenti e droga sono stati sequestrati mentre il giovane è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti. A suo carico anche otto verbali di sanzione amministrativa per le molteplici violazioni del codice della strada commesse.