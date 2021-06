Diano Marina. «Forse avevamo riposto troppe aspettative per il ponte del 2 giugno. Evidentemente la giornata di festa si è rivelata troppo distante rispetto al fine settimana. La gente non poteva assentarsi per troppi giorni dal lavoro». Lo dichiara il presidente regionale di Federalberghi Americo Pilati a proposito delle presenze turistiche in Riviera.

«La mattinata grigia del 2 giugno ha fatto il resto -aggiunge Pilati – anche se lunedì il clima era buono. Come al solito ci danneggia pubblicità negativa delle previsioni del tempo diffuse delle televisioni nazionali».

In Riviera per questo test di inizio estate non sono mancati solo i turisti italiani ma anche gli stranieri. «Pochissimi francesi, superati dagli svizzeri e qualche tedesco. Giugno non si presenta buono come si sperava, ma siamo fiduciosi per luglio e agosto con prenotazioni che già superano il 50 per cento delle disponibilità dei letti. Ottime aspettative anche per settembre e ancora di più ottobre», conferma Pilati.

«C’è solamente rammarico per agosto -conclude il presidente regionale di Federalberghi – molte strutture si vedono non confermate delle prenotazioni a causa della difficoltà di reperire posti sulle spiagge. Speravo che il ministro del Turismo Garavaglia, in quanto alle nostre richieste di diminuire le distanze, in occasione della sua visita a Imperia, avesse recepito questo tipo di problematica. Evidentemente qualcosa non ha funzionato».

(foto Flammia)